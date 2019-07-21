На КПВВ "Майорское" обнаружили еще один снаряд, - Чечеткин

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГСЧС обнаружили еще один взрывоопасный предмет, а именно артиллерийский снаряд 30 мм", - написал Чечеткин.
Также он сообщил, что по состоянию на 16:15 на территории КПВВ уже найдены одна минометная мина калибром 120мм, один артиллерийский снаряд калибром 23мм, один артиллерийский снаряд калибром 30мм и фрагмент минометной мины.
"Подразделения ГСЧС проводят дальнейшее обследование территории", - добавил глава ведомства.
Напомним, сегодня около 12:00 группой разминирования ГСЧС в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" и 30 метров от обочины дороги обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина.