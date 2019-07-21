Во Львове женщина бросила в урну 10 бюллетеней

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщили в комитете избирателей Львовской области.

По информации наблюдателей, женщина получила десять бюллетеней для голосования в мажоритарном округе из-за невнимательности и отсутствия опыта у членов участковой избирательной комиссии.

"Избирательную урну, куда была брошена пачка из 10 бюллетеней, опечатали, хоть и с некоторым опозданием", - сообщили в комитете.

Председатель участковой комиссии Валентина Матвеева заявила, что женщина 1995 года рождения сама взяла бюллетени со стола.

"Избиратель самостоятельно взяла десять бюллетеней мажоритарного списка и бросила десять бюллетеней в урну для голосования. Ящик опломбировали, и сейчас у нее не бросают бюллетени. Это была девушка 1995 года рождения", - рассказала она.

Отмечается, что правоохранители опросили девушку и председателя комиссии.

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