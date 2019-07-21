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21.07.19 17:30

Членам участковых комиссий на 221-м округе в Киеве приходят смс с угрозами, - ОПОРА

Гражданская сеть "Опора" заявила, что членам участковых избирательных комиссий в 221-м округе в Киеве приходят смс-сообщения с текстом об уголовной ответственности за фальсификацию выборов.

выборы

Об этом говорится в сообщении организации, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве членам комиссии на участках 800615, 800594, 800889 (221-й округ, Печерский район) приходят одинаковые смс-сообщения с текстом об уголовной ответственности за фальсификацию выборов. В смсках говорилось следующее: "Фальсификация выборов наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет!". Члены комиссий были обеспокоены тем, что у кого-то есть их номера телефонов и информация об их членстве в УИК. Сам текст сообщения является просто информированием, но может иметь признаки скрытого давления на субъектов избирательного процесса", - говорится в сообщении.

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