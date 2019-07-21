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21.07.19 17:52

Полиция открыла 33 уголовных дела по факту нарушений при голосовании на выборах в Раду

По состоянию на 17.00 21 июля полиция зафиксировала 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в день выборов. Составлен 41 админпротокол и открыто 33 уголовных производства.

выборы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

Из них больше всего в: Донецкой области - 221, Днепропетровской - 220, Одесской и городе Киеве - по 113, Харьковской - 93, Запорожской - 91.

В основном указанные факты связаны с: незаконной агитацией - 386, препятствием осуществлению избирательного права - 53, конфликтом - 40, подкупом избирателей - 58, повреждением бюллетеня - 20, повреждением имущества - 11 сообщение о заминировании - 11.

"Всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 8954 нарушений, связанных с избирательным процессом, составлено 1288 административных протоколов, по 396 сообщениям сведения внесены в ЕРДР", - сообщают в ведомстве.

Напомним, в Украине 21 июля в 8:00 началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

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