Мне докладывали: выстрелов не было. Ждем, что ситуация станет более стабильной, - Зеленский о перемирии на Донбассе

"Перемирие должно было начаться в полночь. Мне докладывали: выстрелов не было. Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за мины", - сказал он после голосования на избирательном участке в воскресенье, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о ситуации с выполнением договоренностей по перемирию в зоне ООС на Донбассе, передает Цензор.НЕТ

Зеленский отметил, что по инциденту с подрывом военнослужащих началось расследование по обстоятельствам происшествия. Он отметил, что в результате подрыва на мине двое военнослужащих погибли и двое ранены.

Отвечая на вопрос о том, какая в целом обстановка в настоящее время в зоне проведения ООС, президент сказал: "Молюсь богу, чтобы ситуация была хоть немного более стабильной, ждем".

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