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21.07.19 20:04

"Слуга народа" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Европейская Солидарность" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,7% , "Голос" - 6,0%, - экзитпол ТСН. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным экзитполов, проведенных по заказам ТСН и телеканала "112 Украина", на выборах в Верховную Раду преодолевают 5% барьер партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

"Слуга народа" - 44,4%, "ОП - За життя" - 12,5%, "Европейская Солидарность" - 8,5%, "Батькивщина" - 7,7% , "Голос" - 6,0%, - экзитпол ТСН. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно данным экзитпола, проведенного ТСН, партию "Слуга народа" поддержали 44,4% украинцев, которые пришли на выборы.

Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (12,5%), "Европейская Солидарность" (8,5%), "Батькивщина" (7,7%) и "Голос" (6,0%).

Слуга народа - 44,4%, ОП - За життя - 12,5%, Европейская Солидарность - 8,5%, Батькивщина - 7,7% , Голос - 6,0%, - экзитпол ТСН 01

Отметим, в парламент не проходят "Сила и честь" (3,9%), "Оппозиционный блок" (3%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%), "Партия Шария" (2,8%), ВО " Свобода "(2,5%)," Украинская стратегия Гройсмана "(2%). 

Похожие результаты показывает экзитпол, проведенный по заказу телеканала "112 Украина". Согласно данным экзитпола, партию "Слуга народа" поддержали 42.7%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12.9%, "Европейская Солидарность" - 8.8%, "Батькивщина" - 8.5%, "Голос" - 6.5%.

Слуга народа - 44,4%, ОП - За життя - 12,5%, Европейская Солидарность - 8,5%, Батькивщина - 7,7% , Голос - 6,0%, - экзитпол ТСН 02

По данным экзит-пола "112 Украина", в парламент не проходят такие политические силы: "Сила и честь" Игоря Смешко - 3,9%; "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,1%; "Партия Шария" Анатолия Шария - 3%; "Оппозиционный блок" Евгения Мураева – 2,8%; ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,2%.

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