Мы оправдаем ваше доверие, - Порошенко обратился к избирателям

"Хочу обратиться ко всем украинцам … дорогие друзья, полугодовой избирательный марафон в Украине наконец-то завершился, и я хочу поблагодарить, поблагодарить нашу команду, поблагодарить всех и каждого, кто сегодня отдал голос за "Европейскую солидарность", - вы большие молодцы", - сказал Порошенко в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. .

Он заверил: "Мы сделаем все, чтобы оправдать то доверие, которое нашей команде, наилучшей команде, вы оказали".

Также он отметил, что проевропейские партии, которые не пожелали объединить усилия на внеочередных выборах в Верховную Раду и не преодолели 5-процентный проходной барьер, распылили от 10 до 15% голосов.

"К сожалению, нас, а не "Оппозиционную платформу", атаковали и некоторые партии проевропейской патриотической направленности. Там они угрозы для государственности не видели… Такая линия поведения наших оппонентов точно не понравилась избирателям. Избиратели, я очень вам благодарен за это", - сказал Порошенко в воскресенье в Киеве.

Он отметил, что эти партии, по результатам экзип-полов, не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

"Жаль. Потому что они распылили от 10 до 15% голосов. Голосов, которые сейчас перераспределяться в пользу других партий, в том числе и пророссийских", - заявил лидер партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола