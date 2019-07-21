Зеленский о премьере и коалиции: Приглашаем Вакарчука к разговору с большим удовольствием

Как сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на ТСН, об этом Зеленский рассказал после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола.

"Мы будем (предлагать создать коалицию - Ред.), как я и говорил ранее. Это была наша инициатива. Мы не можем больше настаивать, но у нас немножечко выше рейтинг, чем у "Голоса". Но мы приглашаем к разговору. Вакарчука (приглашаем - Ред.) с большим удовольствием", - сказал глава государства.

При этом Зеленский, комментируя возможное премьерство Вакарчука, заявил: "Мне кажется, вопрос о премьере Вакарчуке, является вопросом именно к Славе, потому что это большая ответственность и это должен быть гуру экономики, который, как мы говорили, никогда не был в политике. Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек с профессиональным образованием. Человек, которого уважают, во-первых, в Украине, уважают на Западе", - констатировал президент.

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