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21.07.19 20:57

Порошенко: Мы видим "Голос" партнером в том, чтобы не допустить к власти "оккупационную платформу"

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко называет своим партнером в будущем парламенте партию "Голос" и призывает все политсилы, которые, согласно данным экзит-полов, проходят в парламент, отмежеваться от пророссийских политсил.

Порошенко: Мы видим "Голос" партнером в том, чтобы не допустить к власти "оккупационную платформу"

"Стратегические задачи – не допустить к реальной власти "оккупационную платформу", теперь уже именно так – этих путинских марионеток не должно быть ни в коалиции , ни в правительстве, чтобы они изнутри правительства не выполняли поставленные Путиным и Москвой задачи. Мы с вами должны не допустить этого", - сказал Порошенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Порошенко отметил, что его политическая сила ожидает, "что уже до утра все, кто проходит в Верховную Раду, отмежуются от платформы Бойко и Медведчука и засвидетельствуют свою позицию относительно неприемлемости сотрудничества с 5 колонной".

Также лидер партии сообщил: "Своим главным партнером мы считаем наиболее близкую идейно нам партию "Голос"".

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