В "Голосе" готовы вести переговоры о коалиции с партиями Порошенко и Тимошенко

Об этом "Громадскому" сообщил кандидат в депутаты от партии "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые отстаивают интерес оккупанта. За какую бы жизнь они не назывались. Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи. Если силы Порошенко и Тимошенко будут серьезно готовы вести разговоры о деолигархизацию - мы готовы с ними вести переговоры", - сообщил Юрчишин.

В то же время лидер партии Святослав Вакарчук заявил, что переговоры о создании коалиции партия начнет после объявления официального объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией.

Напомним, президент Владимир Зеленский пригласил главу партии "Голос" Святослава Вакарчука поговорить относительно возможного создания коалиции в Верховной Раде Украины девятого созыва и о должности премьер-министра.

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