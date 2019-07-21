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21.07.19 21:10

"Посадки" коррупционеров начнутся после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "посадки" коррупционеров, обещанные им во время президентской предвыборной кампании, будут после того, как заработает новое правительство и будет назначен новый генеральный прокурор Украины.

"Посадки" коррупционеров начнутся после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал сегодня в штабе партии.

"Что касается посадок, ми занимаемся этим вопросом. Сейчас появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - сказал президент.

Когда журналисты попросили Зеленского назвать фамилию будущего генпрокурора, он ответил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".

В настоящее время генеральным прокурором Украины является Юрий Луценко.

Напомним, сегодня появились первые результаты Национального экзитпола, согласно которому за партию "Слуга народа" проголосовали 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%.

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