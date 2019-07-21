"Это исключительная дерзость. Ничего им с рук не сойдет", - Медведчук угрожает "Оппоблоку" Мураева-Вилкула

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом он заявил по результатм экзитполов.
"Нарушения идут от так называемых наших коллег - "Оппозиционного блока", который занял очень грязную нишу в своей борьбе против нас. Они дошли до того, что один из роликов, который вращается в соцсетях, где Юрий Бойко призывает якобы голосовать за первый номер "Оппозиционный блок". Это цинизм. Это исключительная, особая дерзость в поведении, но я думаю, что ничего им с рук не сойдет", - сказал Медведчук.
Он отметил, что ОПЗЖ "полна планов и идей" для реализации, а именно: "мир в нашей стране, кардинальное изменение экономического курса, улучшение уровня благосостояния, построение успешной страны".