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21.07.19 22:51

Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева. ФОТО

Полиция Киевской области проверяет информацию о передвижении подозрительных лиц в направлении столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступил ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

"Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.

Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.

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Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева 01
Полиция останавливает автобусы с подозрительными лицами, которые двигаются в сторону Киева 02

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