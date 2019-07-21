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21.07.19 23:09

Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на 12 мажоритарных округах в Киеве, один округ под вопросом, - экзитполы

На внеочередных парламентских выборах в 12 одномандатных округах Киева побеждают кандидаты от партии "Слуга народа". На округе 211 экзитпол Центра социологических исследований им. Драгоманова победителем определяет кандидата от партии "Европейская солидарность" Владимира Прокопива.

Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на 12 мажоритарных округах в Киеве, один округ под вопросом, - экзитполы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", согласно данным экзитпола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале "1+1", кандидаты от "Слуги народа" побеждают в следующих округах.

В округе № 212 побеждает кандидат от "Слуги народа" Максим Перебыйнис, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис", врач-анестезиолог, с 35,9% голосов избирателей. За кандидата от партии "Европейская солидарность" Андрея Задерейко проголосовали 16,4%, за самовыдвиженца Игоря Мирошниченко - 8,8%, за Александра Попова - 7,9%.

В округе № 213 - 35,4% голосов набирает Артем Дубнов, врач-стоматолог-хирург в ООО "Клиника Дубновой" Стоматология", президент всеукраинской общественной организации "Ассоциация имплантологов Украины". За члена партии "Европейская солидарность" Анну Старостенко отдали голоса 20,1% избирателей, за самовыдвиженца Борислава Березу проголосовало 17,8%.

В округе № 214 за Сергея Швеца, специального корреспондента и ведущего в ООО ТРК "Студия 1+1" проголосовали 33,4%, за Олеся Маляревича - 21,2%, за выдвиженца партии "Гражданское движение "Хвыля" Виктора Чумака проголосовали по 10,2%.

В округе № 215 с 36,9% голосов лидирует Богдан Яременко, дипломат, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел". За выдвиженца ВО "Свобода" Андрея Ильенко проголосовали 19,8% избирателей, за кандидата от "Европейской солидарности" Сергея Артеменко - 13,5%.

В округе № 216 37% голосов набрала Леся Забуранная, профессор кафедры менеджмента имени профессора И. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, член Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине, эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Витаклий Павлик набрал 16% голосов, а кандидат от "Европейской солидарности" Владимир Левин набрал 9,9%.

В округе № 217 за Марьяну Безуглую, руководителя программы "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины" в Министерстве обороны Украины отдали голоса 36,4% избирателей. За кандидата от "Европейской солидарности" Людмилу Костенко проголосовали 16,8% избирателей, за выдвиженку "Оппозиционной платформы - За жизнь" Оксану Гаврилюк - 8%, за самовыдвиженца Максима Жорина - 7,8%.

В округе № 218 лидирует Дмитрий Гурин, предприниматель, общественный деятель, занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования, которого поддержали 36,2% избирателей. За самовыдвиженку Викторию Муху проголосовали 20,3% избирателей.

В округе № 219 за телеведущего, общественного деятеля, ресторатора Николая Тищенко проголосовали 34,6%, а за самовыдвиженца Александра Третьякова 16,7%.

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В округе № 220 за Анну Бондарь, общественного деятеля, заслуженного архитектора Украины проголосовали 37,3% избирателей. За кандидата от "Европейской солидарности" Алексея Окопного проголосовали 17,5% избирателей, за самовыдвиженца Сергея Лещенко - 14,3%.

В округе № 221 за Анну Пуртову, разработчика концепции электронного образования, отдали голоса 23,2% избирателей. За кандидата от партии "Голос" Леонида Емца проголосовали 17,5% избирателей, за кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Терентьева - 15,2%, за самовыдвиженца Романа Бессмертного - 11,3%.

В округе № 222 Роман Грищук, художественный руководитель студии "Мамахохотала", набрал 44,1%. За кандидата от ВО "Свобода" Владимира Назаренко проголосовали 14,8%, за Дмитрия Андриевского - 13,2%.

В округе № 223 лидирует Людмила Буймистер, директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша), за которую проголосовали 29,2% избирателей. За кандидата от ВО "Свобода" Юрия Левченко проголосовали 26,2% избирателей.

Опросы избирателей проводились на 300 избирательных участках (по 20 в каждом округе) в Киеве и области. Метод: личное интервью на выходе с избирательных участков (экзит-пол).

Теоретическая статистическая погрешность выборки для каждого округа - не более 3,1%, но с учетом дизайн-эффекта и опыта предыдущих экзит-полов, учитывающего и систематические погрешности (например, не охват специальных участков), Кантар TNS и Info Sapiens предполагают, что погрешность не превысит 5% для каждого округа.

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Что касается округа № 211, то тут, по данным экзитпола ТСН, побеждает кандидат от "Слуги народа" Александр Юрченко, общественный активист, за которого проголосовали 32,4% избирателей. За кандидата от партии "Европейская солидарность" Владимира Прокопива проголосовали 24,6% избирателей, за выдвиженца партии "Голос" Тараса Козака - 8,8%, за Кирилла Мешковского - 5,9%.

В то же время, как сообщает Главком со ссылкой на данные экзитпола Центра социологических исследований им. Драгоманова, в 211 округе столицы побеждает именно Прокопив. За него проголосовало 26,4% опрошенных.

А представитель партии "Слуга народа" Александр Юрченко занимает второе место с небольшим отрывом - 25,2%.

Выдвиженец партии "Голос" Тарас Козак, согласно этому экзитполу, получил 8,5%.

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