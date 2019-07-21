В 223 округе в Киеве на 5 участках остановлен подсчет голосов, "Свобода" блокирует ОИК, - "Слуга народа"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в киевском штабе политической партии "Слуга народа".

"Избирательные комиссии закрылись в 20.00 для подсчета голосов, 5 из них в 223-м избирательном округе уже два часа сидят и ничего не делают - моют полы, снимают шторы, разбирают свои бумаги, просто сидят за столами, будто они ждут какие-то указания", - говорится в сообщении.

Тем временем, возле окружной избирательной комиссии в 223-м избирательном округе в Киеве на Щербакова, 43, уже находятся около ста представителей ВО "Свобода" и столько же правоохранителей.

"Левченко (действующий народный депутат, кандидат в народные депутаты Юрий Левченко. - Ред.) призвал представителей "Свободы" начинать "раскачивать" ситуацию в ОИК", - заявили в штабе.

"Мы считаем, что те избирательные комиссии, которые не распечатали ни одну урну, не гасят бюллетени, они ждут какой-то сигнал", - убеждены в политсиле.

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