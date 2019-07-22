Кандидат от "Свободы" по 223 округу Киева Левченко заявил, что никто не блокирует ОИК, а против него используется фальшивый экзитпол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Левченко отметил: "Официально сообщаю, что на данный момент в ОИК только 2 моих представителя (так больше и не надо, пока по крайней мере).

Но рядом несколько машин с титушками. Машины, кстати, которые мы гоняли в течение нескольких последних ночей и из которых выходили группы, клеили чернуху против меня.

Очевидно, эта фальшивка разгоняется для того чтобы объяснить, почему их вымышленный экзит-пол не соответствует действительности".

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Ранне Юрий Левченко заявил о том, что против него используется фальшивый экзитпол.

Он подчеркнул: "Сейчас структуры Коломойского разгоняют бредовый так называемый "экзитпол" по киевским мажоритарным округам

Это делается для того, чтобы сформировать у избирателя определенное мнение, и таким образом прикрыть фальсификации".