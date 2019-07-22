Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.07.19 00:26

Кандидат от "Свободы" по 223 округу Киева Левченко заявил, что никто не блокирует ОИК, а против него используется фальшивый экзитпол

Кандидат в депутаты по 223 округи в Киеве Юрий Левченко опроверг заявления "Слуги народа" и заявил, что никто из "Свободы" не блокирует окружную комиссию.

левченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Левченко отметил: "Официально сообщаю, что на данный момент в ОИК только 2 моих представителя (так больше и не надо, пока по крайней мере).

Но рядом несколько машин с титушками. Машины, кстати, которые мы гоняли в течение нескольких последних ночей и из которых выходили группы, клеили чернуху против меня.

Очевидно, эта фальшивка разгоняется для того чтобы объяснить, почему их вымышленный экзит-пол не соответствует действительности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 223 округе в Киева на 5 участках остановлен подсчет голосов, "Свобода" блокирует ОИК, - "Слуга народа"

Ранне Юрий Левченко заявил о том, что против него используется фальшивый экзитпол. 

Он подчеркнул: "Сейчас структуры Коломойского разгоняют бредовый так называемый "экзитпол" по киевским мажоритарным округам
Это делается для того, чтобы сформировать у избирателя определенное мнение, и таким образом прикрыть фальсификации".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100