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22.07.19 00:58

Нарушений, которые существенно повлияли на ход и результаты голосования, не зафиксировано, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия констатировала, что день голосования на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады прошел без серьезных нарушений.

выборы

Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИКа Евгений Радченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

"Серьезных нарушений, по той информации, которая у нас есть сейчас, пока не зафиксировано. Не будем скрывать, что наблюдателями от общественных организаций и политических партий, международными наблюдателями были зафиксированы некоторые неуместные действия или незначительные нарушения, но таких, которые существенно повлияли бы на ход и результаты голосования, зафиксировано не было", - сказал он.

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Среди таких ситуаций и нарушений он отметил "минирование" участков, несвоевременное открытие 27 участков, попытки избирателей уничтожить бюллетени.

"С удовольствием могу сообщить, что такое страшное оружие в руках возможных фальсификаторов, как штамп "Выбыл", не сработало. Избирательные комиссии в абсолютном большинстве случаев надлежащим образом проставили штамп. Можем быть уверены, что в абсолютном большинстве случаев опасения экспертов не подтвердились", - добавил он.

Радченко сообщил, что в ЦИК уже начали поступать первые предварительные данные электронных протоколов.

В то же время ЦИК будет устанавливать результаты исключительно на основании оригиналов бумажных протоколов с мокрыми печатями.

По словам Радченко, опыт свидетельствует о том, что все электронные протоколы поступают в течение 3-4 дней, при этом параллельно начинают поступать оригиналы протоколов.

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Он прогнозирует, что первые оригинальные протоколы начнут поступать через день-два.

"Мы пока оптимистично настроены на подсчет голосов", - сказал Радченко.

Он не стал прогнозировать, когда будут официально установлены результаты, но напомнил, что по закону у ЦИКа на это есть 15 дней.

Напомним, по данным Нацполиции, с начала внеочередных выборов народных депутатов зарегистрировано заявлений и сообщений о нарушениях 2 105, начато 71 уголовное производство и составлено 66 админпротоколов.

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