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22.07.19 01:05

"Слуга народа", "Батькивщина", "ОП - за жизнь", "Европейская солидарность", "Радикальная партия", "Голос", - ЦИК обработал 3% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала 3,03% избирательных бюллетеней во многомандатном избирательном округе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт ЦИК.

Так, после того как обработано 3,03% бюллетеней "Слуга народа" имеет 40,36%, "Батькивщина" - 10, 24%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 10,06%, "Европейская солидарность" - 8,54%, "Радикальная партия" - 6,49%, "Голос" - 5,82%.

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Слуга народа, Батькивщина, ОП - за жизнь, Европейская солидарность, Радикальная партия, Голос, - ЦИК обработал 3% бюллетеней 01

Также читайте: "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

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