Дорожный коридор "Горловка-Бахмут" не будет функционировать 22 июля, - ГПСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, 22 июля дорожный коридор "Горловка-Бахмут" функционировать не будет, пропуск лиц и транспорта через КПВВ "Майорское" не будет осуществляться.

"Командование объединенных сил обращается к гражданам с просьбой, учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда", - говорится в сообщении.

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Напомним, утром 21 июля поступило сообщение о минировании КПВВ "Майорское" на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут". Пункт пропуска был закрыт в течение почти 4 часов. Взрывчатку не нашли.

Около 12:00 группой разминирования ГСЧС в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" и 30 метров от обочины дороги обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина. Позже глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что контрольно-пропускной пункт "Майорское", который в воскресенье дважды приостанавливал пропуск лиц и транспортных средств, вновь возобновил свою работу в 19:24.

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