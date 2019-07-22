"Слуга народа" хочет провести первое заседание новоизбранной Рады в День независимости

Об этом лидер штаба партии Александр Корниенко сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"Мы говорили предварительно, что хотим провести заседание в августе. Мы говорили и я лично говорил, что День независимости - красивая, символичная дата", - сказал он.

Корниенко отметил, что данная инициатива предлагалась разными членами партии.

"Я не исключаю (заседания 24 августа), я наоборот за это. Мы на День конституции проводили учебный семинар для наших списочников... Государственные праздники нужно праздновать по-новому", - подчеркнул лидер штаба.

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