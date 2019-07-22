Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.07.19 02:32

Черновик коалиционного соглашения пишется, - Разумков

Партия "Слуга народа" уже начала подготовку коалиционного соглашения.

разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии изданию "theБабель" 21 июля сообщил глава политсилы Дмитрий Разумков.

"Черновик коалиционного соглашения пишется, некоторые вещи уже подготовлены. Далее мы будем смотреть, самостоятельно ли формировать большинство или с кем-то обсуждать", – сказал он.

По словам Разумкова, после этого обществу могут показать готовый текст документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снятие депутатской неприкосновенности и запуск "сенсорной кнопки": в "Слуге народа" озвучили первоочередные планы

Он отметил, что "Слуга народа" готова обсуждать соглашение с партиями, которые близки ей по идеологическим и морально-этическим ценностям.

Разумков предположил, что партия "Голос" может быть партнером "Слуги народа" по коалиции, однако не стал комментировать возможность вхождения в коалицию "Батьківщини" Юлии Тимошенко.

"Я не хотел бы говорить о конкретике, потому что вы вряд ли сможете мне сейчас ответить, сколько народных депутатов есть у политической силы "Слуга народа" по мажоритарке и по спискам, и вряд ли сможете сказать, сколько же будет депутатов у Юлии Владимировны Тимошенко или уже у "Голоса", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков не видит перспектив коалиции с Порошенко и Бойко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100