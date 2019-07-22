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22.07.19 03:09

Трое мужчин распылили вещество с резким запахом в окно избирательного участка в Запорожье во время подсчета голосов, - полиция

Полицейские установили личности злоумышленников, которые в Хортицком районе Запорожья, при подсчете голосов, на одном из избирательных участков совершили хулиганские действия.

полиция,патрульная

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, 21 июля около 21:40 в Хортицкое отделение полиции поступило сообщение о хулиганских действиях на одном из избирательных участков.

На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные из аэрозольного баллончика распылили неустановленное вещество с резким запахом в открытое окно, где в это время члены избиркома подсчитывали голоса избирателей. Всех присутствующих вывели на улицу.

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Работники полиции оперативно установили лиц, причастных к совершению преступления. Трех мужчин доставили в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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