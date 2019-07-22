Пожилая женщина умерла в Донецке от осколочных ранений, - СММ ОБСЕ

Согласно данным отчета СММ ОБСЕ, смерть наступила из-за травматического и геморрагического шока в результате полученных многочисленных осколочных ранений в области брюшной полости и ног, пишет Цензор.НЕТ.

"На месте инцидента, в доме скончавшейся женщины на ул. Макаренко, 7/2, в Киевском районе Донецка (неподконтрольный правительству, примерно 2,3 км к северо-северо-западу от линии соприкосновения), члены патруля Миссии видели свежую пробоину (диаметром 1 м) в северо-западной стене и в северо-западной стороне крыши одноэтажного дома, а также обломки крыши под пробоиной внутри дома. Наблюдатели видели свежие пятна крови вдоль кирпичной стены у входа в дом, а также остатки использованных перевязочных материалов", - говорится в сообщении.

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У соседей наблюдатели выяснили, что 18 июля между 17:00 и 18:00 слышали взрывы и крик женщины.