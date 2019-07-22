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22.07.19 05:56

ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 05:45 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 25,82% электронных протоколов.

ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

При этом у "Слуги народа" 42,03%, "Оппозиционной платформы - за жизнь" - 12,64%, "Европейской Солидарности" - 8,64%, "Батькивщина" - 8,33%, "Голоса" - 6,38%.

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ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 01

В пределах зарубежного избирательного округа обработано 90,19% протоколов. Здесь "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" набирают почти одинаковый процент голосов - 29,34% и 28,78% соответственно.

ЦИК обработал 25,82% протоколов: проходят Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина, Голос 02

Также читайте: "Слуга народа" - 43,9%, "ОП - За життя" - 11,5%, "Европейская Солидарность" - 8,9%, "Батькивщина" - 7,6%", "Голос" - 6,3%, - результаты Национального экзитпола

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

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