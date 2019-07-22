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22.07.19 06:42

Стало известно, какое финансирование получат партии, преодолевшие 2% барьер

Политические партии, которые принимали участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины, в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии политической коррупции", принятому осенью 2015 года, будут получать государственное бюджетное финансирование на свою деятельность. За это финансирование они должны будут ежегодно отчитываться

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Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом пишет "Громадське".

Всего на получение финансирования от государства могут претендовать не менее 11 партий, т.е. все политические силы, которые сумели преодолеть планку в 2%. 11 партий – ровно половина от всего числа заявленных на выборах политических сил.

Больше всех получит "Слуга народа", которая лидирует с большим отрывом от ближайших конкурентов – "Оппозиционной платформы". "Слуги народа" получат от государства 537 миллионов гривень на институциональное развитие в год, что в сумме за пять лет работы Рады составит около 2,5 млрд гривень.

Ежегодные "денежные призы" ожидают и другие десять партий, у которых рейтинг 2+% голосов. В частности, "Оппоплатформа" будет получать 141 млн грн/год, "Европейская солидарность" – 109 млн грн/год, ВО "Батькивщина" – 93 млн грн/год и партия Вакарчука "Голос" – 77 млн грн/год. Партии, которые не прошли в Раду, но набрали более 2% голосов, тоже не останутся без денег – "Сила и честь" будет получать 54 млн грн/год, "Оппозиционный блок"– 40 млн грн/год, "Партия Шария" – 38 млн грн/год, "Радикальная партия Ляшко" - 34 млн грн/год, "Украинская стратегия Гройсмана" – 27 млн грн/год и ВО "Свобода" – 26 млн грн/год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По итогам обработки 19,59% протоколов кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех мажоритарных округах Киева, - ЦИК

Напомним, по состоянию на 05:45 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 25,82% протоколов. Как и прежде, лидируют пять партий –"Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос". Они гарантированно проходят в Раду.

В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Они проходили по смешанной системе: 225 парламентариев избираются по закрытым партийным спискам, 199 – в одномандатных мажоритарных округах. Свои партийные списки в ЦИК зарегистрировали 22 партии.

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