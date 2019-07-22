Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии, - Вакарчук. ВИДЕО

Святослав Вакарчук заявил, что партия "Голос" готова объединиться в коалицию с политсилами, однако для этого у них существуют четкие условия. Об этом Вакарчук заявил в комментарии 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.
"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии", – заявил лидер партии "Голос".
По его словам, четкими красными линиями партии "Голос" являются:
- Украина движется в Европу, ЕС и НАТО;
- четкий принцип – закон один для всех и неотвратимость наказания;
- экономика без олигархов;
- депутатов спускаем с неба на землю.
"Если мы по этим вопросам находим общий язык, то с теми партиями мы готовы садиться и договариваться", – объяснил Вакарчук.
"Сейчас из пяти партий, которые проходят в Верховную Раду, одна совершенно отпадает, это понятно. Потому что она декларирует ценности, которые являются несовместимыми с партией "Голос", – добавил политик.