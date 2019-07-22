Паспортизация РФ жителей Донбасса - спланированная провокация. Мы не оставим это просто так, - секретарь СНБО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - сказал Данилюк в воскресенье вечером в избирательном штабе партии "Слуга народа", отвечая на вопрос о том, готова ли Украина ввести национальные санкции за паспортизацию РФ жителей оккупированных территорий Донбасса.

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Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.