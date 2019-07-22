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22.07.19 09:35

Результаты на участке в Варшаве: "Слуга народа" - 35,4%, "ЕС" - 24,3%, "Голос" - 23,2%, партия Шария - 5,6%

На участке в Варшаве на внеочередных парламентских выборах в Украине больше всего голосов получила пропрезидентская партия "Слуга народа". В тройку лидеров вошли также партии "Европейская солидарность" и "Голос".

Результаты на участке в Варшаве: "Слуга народа" - 35,4%, "ЕС" - 24,3%, "Голос" - 23,2%, партия Шария - 5,6%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В частности, за "Слугу народа" проголосовали 35,4% избирателей в Варшаве, за "Европейскую солидарность" – 24,3%, партию "Голос" – 23,2%.

Пятипроцентный избирательный барьер преодолела в Варшаве также Партия Шария - 5,6%.

Все остальные партии получили значительно меньше голосов поддержки. В частности, "Сила и честь" - 2,6%, "Свобода" - 2,4%, "Батькивщина" - 1,7%, "Движение новых сил" - 1,2 %.

В целом, на участке в Варшаве в воскресенье проголосовали 2382 украинца, что почти вдвое меньше, чем во время второго тура президентских выборов.

Напомним, что ЦИК обработала 99,09% протоколов заграничных участков. Так, по результатам обработки 99,01% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия "Слуга народа" набрала 29,40%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" может получить 227 мандатов, ОПЗЖ - 43, ЕС - 27, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20, - предварительные данные ЦИК

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