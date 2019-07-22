Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине, - ЦИК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Так, в округе №24 после подсчета 25,58% протоколов лидирует Дмитрий Кисилевский ("Слуга народа") – 59,78% голосов, существенно опережая представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Семенко – 12,35%. Действующий народный депутат Юрий Береза (самовыдвиженец) набрал 7,94%.

В округе №25 после подсчета 34,93% лидирует Максим Бужанский ("Слуга народа") – 28,05% голосов. У самовыдвиженца Максима Курячего - 21,92% голосов.

В округе №26 после подсчета 45,94% лидирует Кирилл Нестеренко ("Слуга народа") – 38,57% голосов. Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Геннадия Гуфмана, у которого 30,05% голосов.

В округе №27 после подсчета 49,42% лидирует Вячеслав Медяник ("Слуга народа") – 43,39% голосов. Он существенно опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергея Никитина, у которого 14,32% голосов.

В округе №28 после подсчета 15,38% лидирует Юрий Мисягин ("Слуга народа") – 55,78% голосов Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валерия Черного – 14,39,%. Действующий народный депутат Татьяна Рычкова (от партии "Европейская солидарность") получила 10,17%.

В округе №29 после подсчета 29,06% уверенно лидирует Сергей Демченко ("Слуга народа") – 54,27% голосов. Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Юрчака – 8,95%.

В округе №30 после подсчета 62,19% лидирует Анна Личман ("Слуга народа") – 48,18% голосов. Она опережает представителя "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константина Сауся – 13,51%.

В округе №31 после подсчета 37,11% лидирует Владимир Захарченко ("Слуга народа") – 55,90% голосов. Он опережает самовыдвиженца Константина Павлова, у которого 26,56%.

В округе №32 после подсчета 50,53% лидирует Елена Криворучкина ("Слуга народа") – 55,18% голосов. Она опережает самовыдвиженца Андрея Гальченко – 22%.

В округе №33 после подсчета 87,50% голосов лидирует Юрий Корявченков ("Слуга народа") – 61,64%.голосов. Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Виншеля – 7,87%.

В округе №34 после подсчета 54,01% лидирует Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 33,13% голосов. Он опережает самовыдвиженца Олега Кришина – 15,97%.

В округе №35 после подсчета 54,86% лидирует Денис Герман ("Слуга народа") – 47,81% голосов. Он опережает самовыдвиженца Андрея Шипко – 28,29%.

В округе №36 после подсчета 29,70% лидирует Роман Каптелов ("Слуга народа") – 40,38% голосов. Он опережает самовыдвиженца Артура Мартовицкого – 30,66%.

В округе №37 после подсчета 51,36% лидирует самовыдвиженец Дмитрий Шпенов – 36,58% голосов. Он опережает представителя партии "Слуга народа" Игоря Фартушного – 31,09%.

В округе №38 после подсчета 34,30% лидирует Владислав Бородин ("Слуга народа") – 37,04% голосов. Он опережает самовыдвиженца Вадима Нестеренко – 25,11%.

В округе №39 после подсчета 64,10% голосов лидирует Сергей Северин ("Слуга народа") – 52,53% голосов. Он опережает представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Марию Пустову – 14,02%.

В округе №40 после подсчета 41,08% лидирует Александр Трухин ("Слуга народа") – 56%. Он опережает самовыдвиженца Олега Кужмана – 11,93%.

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