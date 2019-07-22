Несмотря на летний период, активность наших граждан на выборах была достаточно большой, - глава ЦИК Слипачук

Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время брифинга ЦИК относительно предварительных итогов голосования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Я хочу отдельно подчеркнуть, что несмотря на летний период все же была достаточно большая активность наших граждан. Потому, что выборы летом - это вопрос специфический. Но это же в определенной степени отражает то, что политическое настроение общества достаточно высокое", - сказала Слипачук.

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Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах в парламент составила 49,84%.

Напомним, вчера в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. На данное время ЦИК обработала 50% электронных протоколов. Первая пятерка партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". ЦИК уже обработала 100% протоколов за границей. На большинстве участков победила "Европейская солидарность".