Общемировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась и Украины, - замглавы ЦИК Радченко о явке на выборах

Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Общемировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась и Украины", - считает замглавы ЦИК.

Он отметил, что, по данным ЦИК, явка на внеочередных выборах в Раду составила 49,8%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Явка на выборах в Раду стала самой низкой в истории с 1991 года. ИНФОГРАФИКА

"Хотя для Украины это непривычно низкий показатель, но надо принимать во внимание, во-первых, летний период, во-вторых, это все-таки внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества", - сказал Радченко.

Он отметил, что такой показатель явки не является проблемой, напомнив, что на внеочередных выборах 2014 года показатель был 52,5%, в 2012 году - 57%.