Для предотвращения провокаций сопровождение бюллетеней из ОИК в ЦИК будут обеспечивать спецназовцы полиции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национального полиции Украины, об этом шла речь сегодня, 22 июля, на утреннем видеоселекторном совещании с руководителями территориальных подразделений Нацполиции под председательством заместителя главы ведомства Александра Фацевича.

Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в окружные избирательные комиссии по мере подсчета бюллетеней, а в дальнейшем - из ОИК в Центральную избирательную комиссию. Кроме того, полиция будет усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 50.24% протоколов: "Слуга народа" - 42.44%, "ОП - За життя" - 12.87%, "Европейская Солидарность" - 8.65%, "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" - 6.39%. ИНФОГРАФИКА

"Во избежание возможных провокаций и нарушений необходимо использовать возможности подразделений полиции особого назначения или тактико-оперативного назначения патрульной полиции. При необходимости можете рассчитывать на резервы из числа сил Национальной гвардии, в том числе и тех, кто дежурит в режиме авиаподдержки", - отметил он.

Фацевич также отметил необходимость качественного расследования уголовных производств, связанных с избирательным процессом, информация о которых уже внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах в парламент составила 49,84%.

Напомним, вчера в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. На данное время ЦИК обработала 50% электронных протоколов. Первая пятерка партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". ЦИК уже обработала 100% протоколов за границей. На большинстве участков победила "Европейская солидарность".