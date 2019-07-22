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22.07.19 11:12

Умер глава МАГАТЭ Амано

На 72-м году жизни скончался руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

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Об этом сообщает секретариат организации в пресс-релизе, передает Цензор.НЕТ.

"Секретариат Международного агентства по атомной энергии с прискорбием сообщает о смерти своего генерального директора Юкии Амано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Амано готовился к уходу со своего поста и уже написал письмо с просьбой освободить его от занимаемой должности.

"Я горжусь нашими достижениями и благодарен членам МАГАТЭ и его сотрудникам", - цитирует организация отрывок из прощального письма главы организации.

Как известно, 72-летний Юкия Амано находился на должности гендиректора Международного агентства по атомной энергии с 2009 года. До этого он был представителем Японии в этой международной организации.

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