"Слуга народа" опубликовала инфографику предположительного распределения мест в Раде

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко представил инфографику предположительного распределения мест в парламенте.

По его словам, в парламент от Слуги народа проходят от 125 до 127 кандидатов в депутатов по мажоритарке и 121 или 122 - по партийному списку.

"Так будет приблизительно выглядеть Верховная Рада", - прокомментировал Корниенко инфографику.

"В целом у нас сейчас распределение 416 мандатов, но вообще их 426, и за счет этого цифра будет меняться", - сказал он.

Напомним, по состоянию на 10:45 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала 50,01% электронных протоколов. Согласно результатам обработки 50,01% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42.44% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12.87%, "Европейская солидарность" – 8.65%, ВО "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" – 6.39%.

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