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22.07.19 11:50

Говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим неплохие наши результаты, - Разумков. ВИДЕО

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что разговоры о коалиции целесообразно вести после появления окончательных результатов выборов.

"Мы открыты к любому диалогу, но по состоянию на сегодня нужно дождаться окончательных результатов. В Раде мы готовы сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических моментах и базовом видении нашей страны", - сказал он на брифинге в штабе партии в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Разумков отметил, что "сейчас говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим достаточно неплохие наши результаты, и еще до конца нет результатов наших коллег и оппонентов по Верховной Раде".

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"Давайте посмотрим результаты "Голоса", результаты партии "Слуга народа", а потом уже будем говорить о коалиции в том или ином формате", - указал он.

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