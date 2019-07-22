Говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим неплохие наши результаты, - Разумков. ВИДЕО

"Мы открыты к любому диалогу, но по состоянию на сегодня нужно дождаться окончательных результатов. В Раде мы готовы сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических моментах и базовом видении нашей страны", - сказал он на брифинге в штабе партии в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Разумков отметил, что "сейчас говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим достаточно неплохие наши результаты, и еще до конца нет результатов наших коллег и оппонентов по Верховной Раде".
"Давайте посмотрим результаты "Голоса", результаты партии "Слуга народа", а потом уже будем говорить о коалиции в том или ином формате", - указал он.