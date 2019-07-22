Сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти, - Разумков о результатах выборов

"Я считаю, что благодаря тем законодательным инициативам, о которых мы говорим, говорить об узурпации не придется. Сегодня мы можем говорить консолидации власти, но это нужно для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы обещали людям", - сказал он на брифинге в штабе партии в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Разумков пояснил, что речь идет о законодательных инициативах: по депутатской неприкосновенности, по закону об импичменте президента, реформе судов, реформе или доработке антикоррупционной системы, которая будет независимой от президента, парламента и других государственных органов.

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