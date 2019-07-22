Суд в Киеве рассматривает апелляцию на меру пресечения экс-регионалу Ефремову при почти пустом зале, - Решетилова

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"На заседании по мере пресечения Ефремову, которое происходит в Апелляционном суде Киева, всего три камеры и несколько журналистов. Почти пустой зал", - написала она.

По ее словам, Ефремова в Киев не привезли: "Он по видеосвязи из Старобельска. Веселый и бодрый. Надеется уже сегодня быть на свободе".

Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.

Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержат в СИЗО в Старобельске.