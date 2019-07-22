Это плевок в лицо обществу, - Разумков о принятии Избирательного кодекса

Новый избирательный кодекс принят с нарушением закона, и изменение правил выборов за неделю до дня голосования - это "плевок в лицо обществу". Об этом сегодня на брифинге заявил глава партии Слуга народаДмитрий Разумков, отвечая на вопрос, ветирует ли президент избирательный кодекс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я считаю, если закон принимается с нарушением закона - то что-то не так в этой Верховной Раде", - сказал Разумков.

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Говоря о том, заветирует ли Владимир Зеленский избирательный кодекс, Разумков предложил дождаться реакции самого президента и Офиса президента.

"Я думаю, что когда закон об изменении избирательного законодательства принимается за неделю до выборов - то это, извините, плевок в лицо обществу, и никто не мешал этого сделать на протяжении пяти лет", - отметил он.

Разумков добавил, что принятие избирательного кодекса было одним из условий коалиционного соглашения в предыдущем парламенте.