Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.07.19 12:20

Юридических оснований для досрочных местных выборов нет, - ОПОРА

В гражданской сети "Опора" считают, что заявления о возможном проведении внеочередных выборов в местные органы власти юридически не обоснованы.

выборы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказала председатель правления организации Ольга Айвазовская.

"Заявления о проведении возможных внеочередных выборов для нас по состоянию на сейчас являются юридически необоснованными, и мы очень надеемся, что Украина все-таки сделает паузу, чтобы демократический институт выборов не стал лишь предпосылкой для перезагрузки власти", - сказала Айвазовская.

"Потому что у него есть и другие задачи, а не только подгонять демократические процессы под текущие рейтинги политических партий, что часто является опасной тенденцией", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Офисе президента рассматривают проведение досрочных местных выборов, - Стефанчук

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100