"Слуга народа" может получить 248 мандатов, ОПЗЖ - 44, ЕС - 27, "Батькивщина" - 25, "Голос" - 20, - предварительные данные ЦИК

По данным ЦИК, которая уже обработала 57,01% бюллетеней, "Слуга народа" набирает 42,47% голосов и получает 122 места по спискам и 126 мест по мажоритарным округам (всего – 248), передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии, - Вакарчук. ВИДЕО

"Оппозиционная платформа – За життя" набирает 12,91% голосов и получает 37 мест по спискам и 7 по "мажоритарке", "Европейская солидарность" имеет 8,6% голосов – 25 мест по спискам и 2 – по "мажоритарке", "Батькивщина" набирает 8,02% – 23 места по спискам и 2 по "мажоритарке", партия "Голос" с результатом 6,38% имеет 18 мест по спискам и 2 – по мажоритарным округам.

Другие партии, что не преодолевают 5-процентный проходной барьер, получат 8 мест по мажоритарным округам, а самовыдвиженцы – 50.

Отметим, для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов, поэтому пропрезидентская сила имеет шанс на создание так называемой "монокоалиции". При этом, ситуация может измениться в ходе дальнейшего подсчета голосов.