Нападают, наносят тяжелые травмы и убивают: в ОРДЛО растет количество преступлений, совершенных наемниками РФ против гражданских, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, под видом якобы повышение уровня правовой защиты российских военнослужащих скрыто введены ограничения для т.н. "военных правоохранительных органов" по реагированию ими на совершение военных преступлений и правонарушений, в т.ч. относительно гражданского населения.
Как результат, на прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях выросло количество преступлений, совершенных оккупантами, в частности:
13 июля наемники из состава 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК в н.п. Ясенивский Луганской области взорвали ручную гранату в общественном месте, в результате чего пострадала местная жительница;
14 июля военнослужащий 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК убил гражданского;
17 июля двое военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка совершили нападение на гражданских лиц (родители с детьми) и нанесли им тяжелые травмы;
18 июля подобный случай произошел также в н.п. Енакиево Донецкой области, где военнослужащим 1 АК были ранены два человека.
При этом, как отмечают в ГУР, во всех случаях военное командование противника покрывает виновников с целью недопущения роста протестных настроений среди населения в районах дислокации подразделений российско-оккупационных войск.