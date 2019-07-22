Рассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине

Об этом сообщила журналистам официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабинет министров рассчитывает, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ",- сказала Деммер.

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Она уточнила, что немецкое правительство пока воздерживается от комментариев, потому что окончательных результатов подсчета голосов, как и отчета наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, пока нет. Деммер указала, что Берлин будет и дальше поддерживать Украину.