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22.07.19 13:37

Рассчитываем, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ, - Кабмин Германии о выборах в Украине

В Берлине ожидают окончательных результатов украинских выборов и рассчитывают, что новое правительство Украины вскоре приступит к работе.

украина,германия

Об этом сообщила журналистам официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабинет министров рассчитывает, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ",- сказала Деммер.

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Она уточнила, что немецкое правительство пока воздерживается от комментариев, потому что окончательных результатов подсчета голосов, как и отчета наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, пока нет. Деммер указала, что Берлин будет и дальше поддерживать Украину.

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