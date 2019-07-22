Выборы в Раду показали, что мажоритарка изжила себя. Все стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий, - Айвазовская

"Те данные, которые сейчас уже есть, официальные или те, которые поступают в ОИК, свидетельствуют о том, что мажоритарка не сработала традиционным образом, а бренды политических партий, топ-партий в целом способствовали и выбору граждан, и определению относительно выбора граждан, несмотря на активность самой избирательной кампании отдельных групп из этих кандидатов, их малой узнаваемости", - сказала она на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Айвазовская пояснила, что нынешняя избирательная кампания является мостом между смешанной системой выборов и параллельной.

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Как отметила председатель правления Гражданской сети, ранее было "два мира" - результаты по пропорциональной составляющей, связанные с лидером, брендом партии и частично с программами, а также результаты по мажоритарным округам, сопряженные с подкупом избирателей, предвыборной благотворительностью, использованием административного ресурса.

"Всё это стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий. И это логично побуждает парламент нового созыва, как доработать избирательный кодек в части парламентской составляющей и процедур, которые там определены. И также отказываться от мажоритарной составляющей, потому что в этом нет никакого смысла, потому что партии в большей степени превалируют в выборе граждан, нежели отдельно взятые лица в мажоритарных округах", - сказала Айвазовская.

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"Она (мажоритарная составляющая. – Ред.) ушла, по сути, в небытие в связи с результатами текущей кампании, которые становятся очевидными и почти официальными", - подчеркнула руководитель организации.