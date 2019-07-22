ЦИК обработала 70.49% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным ЦИК 42.68% проголосовали за партию "Слуга народа", 13.04% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8.41% - за "Европейскую солидарность", 8.03% - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 6.17% - за "Голос".

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Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3.84%, "Сила и честь" - 3.76%, "Оппозиционный блок" - 3.23%, "Партия Шария" - 2,31%, "Свобода" - 2.24%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2.21%, "Гражданская позиция" - 1.08%.

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