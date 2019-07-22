Подсчет голосов на трех округах Донетчины окончен: победили кандидат от "Оппоблока" Магомедов и самовыдвиженцы Ефимов и Ковалев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии, таковы результаты обработки 100% протоколов в избирательных округах №№45, 48 и 51.

Магомедов победил, набрав 64,6% голосов, Ефимов – 54,88%, Ковалев – 33,03%, обойдя конкурентов со значительным отрывом.

Действующий народный депутат Надежда Савченко, баллотировавшаяся в округе №51 от партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", набрала 8 голосов (1,2% от общего числа проголосовавших), ее сестра Вера Савченко баллотировалась в округе №45, где за нее отдали голоса 538 избирателей (3,95%).

Читайте также: Выборы в Раду показали, что мажоритарка изжила себя. Все стало второстепенным по сравнению с ориентацией избирателя на бренды политических партий, - Айвазовская

В округе №51, где работало лишь два избирательных участка, 11 из 26 кандидатов не набрали ни одного голоса, еще за пятерых кандидатов проголосовало по одному избирателю.

Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Федор Христенко, Юрий Солод и Владимир Мороз уверенно лидируют в округах №№46, 47 и 59. Христенко набирает по результатам обработки 38,41% протоколов 37,95% голосов. Его соперники, представители "Слуги народа" Родион Вощанов и "Оппозиционного блока" Дмитрий Рева, собрали 25,59% и 23,3% голосов соответственно. Солод по результатам обработки 68,14% протоколов набирает 48,11% голосов. У его ближайших соперников, самовыдвиженца Василия Потлачука ("Слуга народа") и Олега Недавы – 16,43% и 16,11% соответственно. Мороз после обработки 20,13% протоколов набирает 35,65%. У самовыдвиженца Сергея Сажко – 23,89%, у представителя "Слуги народа" Наталии Цибань – 14,78%.

В округе №49 по результатам обработки 36,88% протоколов представитель ОПЗЖ Валерий Гнатенко с 38,24% голосов незначительно опережает главу политсовета "Оппоблока" Бориса Колесникова (34,32% голосов). У их ближайшего соперника Сергея Сивохо ("Слуга народа") – 19,76%.

В то же время, в округе №50 после обработки 70,79% протоколов с незначительным отрывом лидирует самовыдвиженец Андрей Аксенов (31,53% голосов). У представителя "Оппоблока" Руслана Требушкина – 29,82%, представителя "Слуги народа" Татьяны Романцовой – 20,59%, представителя ОПЗЖ Екатерины Сахаровой – 9,7%, у остальных – менее 3%.

В округе №58 напротив – лидирует представитель "Оппоблока" Сергей Магера набирает 30,68% голосов по результатам обработки 81,63% протоколов. У Виктора Романюка ("Слуга народа") и Валентина Рыбачука (ОПЗЖ) соответственно 22,26% и 20,91%.

Уверенно представитель партии "Оппозиционный блок" лидирует в округе №57. Там за действующего нардепа, лидера соответствующей парламентской фракции Вадима Новинского по результатам обработки 64,6% протоколов проголосовало 42,57% избирателей. За его ближайших конкурентов Вячеслава Салгалова ("Слуга народа") и Владислава Филимонова (ОПЗЖ) – 24,1% и 19,18% соответственно.

Смотрите также: Отмена неприкосновенности и наказание за кнопкодавство, - Разумков о первоочередных законопроектах от "Слуги народа". ВИДЕО

В округе №60 существенно опережает конкурентов самовыдвиженец Дмитрий Лубинец – 37,11% голосов по результатам обработки 71% протоколов. На втором месте – представитель ОПЗЖ Артем Марчевский (25,74%), на третьем – представитель "Слуги народа" Александр Безуглый (17,77%), остальные кандидаты набрали менее 5%.

В округе №52 обработан лишь один протокол из 53 (1,88%). На обработанном участке лидирует представитель "Батькивщины" Евгений Яковенко (28,85%), у его ближайшего соперника, представителя ОПЗЖ Олега Погодина – 15,9%.

Как сообщалось, до 10:00 понедельника данные обработки протоколов по округам №№51 и 52 в Донецкой области на сайте ЦИК отсутствовали. Сначала появились данные по округу №51, около полудня – по округу №52.

Читайте также: ЦИК обработал 57,01% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА