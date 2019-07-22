Выборы в Раду прошли в надлежащем порядке, - миссия КАНАДЕМ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом отмечается в предварительном отчете миссии КАНАДЕМ 2019.

"Парламентские выборы в целом отвечали международным стандартам", - сказал почетный глава миссии КАНАДЕМ 2019 Ллойд Аксуорти на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, выборы соответствовали "всем требованиям, которые выдвигаются к выборам", все избирательные процедуры "были честными и надлежащими".

"Украинцы подтвердили еще раз свою преданность демократическому развитию, продолжению реформ... И вчера выбрали парламент, который выглядит как такой, что окажет поддержку новому президенту и его команде", - сказал Аксуорти.

Он подчеркнул, что администрирование выборов было сложнее, чем в ходе президентских выборов. "Мы увидели, что парламентские выборы в целом отвечали международным стандартам демократических выборов, и результаты, мы уверены, будут отражать ту волю, которую высказало население, объединившись вокруг повестки дня реформ", - отметил он.

Глава миссии рассказал, что наблюдатели зафиксировали соответствие выборов в Украине тем требованиям, которые выдвигаются к этому процессу, начиная от объявления выборов и назначения комиссий, печати бюллетеней, процедуры голосования.

"Особенно в день голосования, должен подчеркнуть, все процедуры и процессы были надлежащими, выборы были честными", - сказал он.

Вместе с тем, глава миссии отметил некоторые проблемы, которые Украине следует устранить.

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"Мы видели определенные проблемы, нам высказывали жалобы, но во многих смыслах избирательные комиссии справились со своими задачами... Мы наблюдали эффективную координацию с правоохранительными органами... Думаем, что голосование во время выборов состоялось упорядоченно и, хотя были некоторые нарушения, они в целом не повлияли на результаты голосования, они, возможно, были следствием той смешанной системы выборов и в основном касались одномандатных округов", - рассказал Аксуорти.

Он добавил, что новый украинский парламент будет ответственным за продолжение реформ, в том числе судебной системы.

По словам главы миссии, теперь Украине следует подумать, каким образом будет действовать правительство.

Аксуорти отметил, что миссия выражает обеспокоенность тем, что большинство СМИ на национальном и региональном уровнях сконцентрировано в руках нескольких медиа-групп, что ограничивает доступ к сбалансированному освещению.

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В свою очередь, руководитель миссии Оля Одинская-Грод добавила, что миссия приветствует увеличение количества женщин в будущем парламенте Украины.

Наблюдатели миссии, по ее словам, посетили 971 окружную и участковую избирательные комиссии.

"Общая оценка подготовки ко дню голосования была хорошей или очень хорошей... в день голосования мы присутствовали на открытии 86 участков... Что касается самого голосования, мы наблюдали за ним на 880 участках... Миссия Канада оценивает процесс голосования как хороший или очень хороший на 863 участках... Мы наблюдали за подсчётом голосов на более чем 800 участках… Процесс был надлежащим или очень хорошим", - рассказала она.