"Слуга народа" планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко

"Хотя подкуп избирателей был зафиксирован более чем в 30 округах, однако повлиять на результаты голосования это может лишь в 10. В этих округах сейчас собирается материал для обращений в окружную комиссию, потом - для судебных разбирательств, а затем - обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках недействительными или непризнании результатов в округе", - сообщил руководитель избирательного штаба политсилы Александр Корниенко, сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, по его словам, на 78-м округе в Запорожской области было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, в результате чего получено 3000 недействительных бюллетеней.

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В 64-м округе Житомирской области

Также проблемными оказались 146-й и 137-й округа, по последнему также готовятся материалы для обжалования в суде.





В 68-м и 69-м округах Закарпатской области зафиксировано много нарушений и массовый подкуп избирателей.





По словам Корниенко, в 119-м округе Львовской области на 17 участках имел место подкуп членов участковых комиссий, в округе № 15 Винницкой области также есть факты подкупа избирателей.





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"Также много нарушений зафиксировано в Луганской области, в частности, на одном из округов кандидат раздавал сахар", - сообщил Корниенко.