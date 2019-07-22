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22.07.19 14:46

"Слуга народа" планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко

Партия "Слуга народа" намерена обжаловать результаты парламентских выборов в 10 округах, где, по их данным, были обнаружены наибольшие нарушения во время голосования.

"Хотя подкуп избирателей был зафиксирован более чем в 30 округах, однако повлиять на результаты голосования это может лишь в 10. В этих округах сейчас собирается материал для обращений в окружную комиссию, потом - для судебных разбирательств, а затем - обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках недействительными или непризнании результатов в округе", - сообщил руководитель избирательного штаба политсилы Александр Корниенко, сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, по его словам, на 78-м округе в Запорожской области было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, в результате чего получено 3000 недействительных бюллетеней.

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Слуга народа планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко 01

В 64-м округе Житомирской области

Слуга народа планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко 02

Также проблемными оказались 146-й и 137-й округа, по последнему также готовятся материалы для обжалования в суде.

Слуга народа планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко 03
Слуга народа планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко 04

В 68-м и 69-м округах Закарпатской области зафиксировано много нарушений и массовый подкуп избирателей.

Слуга народа планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко 05
Слуга народа планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко 06

По словам Корниенко, в 119-м округе Львовской области на 17 участках имел место подкуп членов участковых комиссий, в округе № 15 Винницкой области также есть факты подкупа избирателей.

Слуга народа планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко 07
Слуга народа планирует обжаловать результаты выборов в 10 мажоритарных округах, - глава избирательного штаба Корниенко 08

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"Также много нарушений зафиксировано в Луганской области, в частности, на одном из округов кандидат раздавал сахар", - сообщил Корниенко.

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