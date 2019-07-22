Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.07.19 14:58

Кандидат от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа побеждает на 77-м округе директора "Мотор Сичи" Богуслаева

По результатам обработки 79,45% протоколов, народный депутат четырех созывов и владелец предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев уступает на 77-м избирательном округе в Запорожской области кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе.

Кандидат от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа побеждает на 77-м округе директора "Мотор Сичи" Богуслаева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта ЦВК.

Так, Штепа набирает 43,64% голосов, а самовыдвиженец Богуслаев – 32,26%.

Известно, что 29-летний Штепа подрабатывает свадебным фотографом и берет за час работы минимум 1300 грн.

"Свадебный фотограф Сергей Штепа. Сам пишет о себе:

"Я люблю фотографировать яркие, счастливые пары и теплые эмоции. Помогаю формировать план свадебного дня и прогулки, обязательно даю рекомендации насчет выбора банкетного зала, декоратора, визажиста. Я стараюсь делать так, чтобы каждая свадьба моих клиентов осталась в памяти у меня самого!
Владею языками: английский, русский, украинский".

Сергей Штепа, кандидат от "Слуги народа" победил в 77 мажоритарном округе, это Запорожье. Набрал 42,8 процента голосов. Его ближайший конкурент – владелец легендарного предприятия "Мотор Сич", один из самых богатых людей Украины Вячеслав Богуслаев, "прикармливал" этот округ даже не годами - десятилетиями!" - отмечает журналистка Ирина Ромалийская

Читайте также: Подсчет голосов на трех округах Донетчины окончен: победили кандидат от "Оппоблока" Магомедов и самовыдвиженцы Ефимов и Ковалев

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100