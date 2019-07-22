Кандидат от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа побеждает на 77-м округе директора "Мотор Сичи" Богуслаева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта ЦВК.

Так, Штепа набирает 43,64% голосов, а самовыдвиженец Богуслаев – 32,26%.

Известно, что 29-летний Штепа подрабатывает свадебным фотографом и берет за час работы минимум 1300 грн.

"Свадебный фотограф Сергей Штепа. Сам пишет о себе:

"Я люблю фотографировать яркие, счастливые пары и теплые эмоции. Помогаю формировать план свадебного дня и прогулки, обязательно даю рекомендации насчет выбора банкетного зала, декоратора, визажиста. Я стараюсь делать так, чтобы каждая свадьба моих клиентов осталась в памяти у меня самого!

Владею языками: английский, русский, украинский".

Сергей Штепа, кандидат от "Слуги народа" победил в 77 мажоритарном округе, это Запорожье. Набрал 42,8 процента голосов. Его ближайший конкурент – владелец легендарного предприятия "Мотор Сич", один из самых богатых людей Украины Вячеслав Богуслаев, "прикармливал" этот округ даже не годами - десятилетиями!" - отмечает журналистка Ирина Ромалийская

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