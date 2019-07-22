Динозавры повержены: Более десяти политиков-старожилов неожиданно проигрывают свои округа

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, в Раду не попадет Игорь Кононенко (если не сорвет выборы), который сейчас проигрывает журналисту Александру Дубинскому более 20% голосов. Подсчет голосов затягивается, поскольку Кононенко вывел своих членов ОИК и в ней нет коворума.

Также в Раду не пройдет куратор судов от Порошенко Александр Грановский, который сейчас проигрывает блогеру Александру Куницкому 30%. Грановский уже признал поражение.

Сергей Кивалов проигрывает "Слуге народа" Алексею Леонову в 135-м округе Одессы. При подсчете 73,73% Кивалов проигрывает 3000 голосов.

Народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев, по результатам обработки 79,4% протоколов, уступает на 77-м избирательном округе в Запорожской области кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе.

У Штепы 43,64%, у Богуслаева - 32,26%. При этом люди Богуслаева, которые держали округа от "Слуги народа" победили. В частности, Геннадий Касай в 74-м округе имеет отрыв более 30% от оппонента.

Бизнесмен Константин Жеваго при подсчете 71,09% голосов проигрывает 10 000 голосов руководителю "ГП "Прозорро.Продажи" Алексею Мовчану ("Слуга народа"), который является племянником Юрия Шаповалова, который победил в 146-м округе.

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Теоретически могут проиграть выборы в Закарпатье братья Балоги.

Наименьший отрыв сейчас у главы клана Виктора Балоги, который проигрывает молодому "слуге" Эдгару Токарю лишь 100 голосов.

В то же время его брат Павел занимает лишь 4 место в 73-м округе, там побеждает самовыдвиженец Владислав Поляк. А Иван Балога на четвертом месте в 70-м округе. Там выигрывает представитель "слуг" Михаил Лаба.

В Киеве проиграли свои округа представителям "Слуги народа" Дмитрий Андриевский и Александр Третьяков. Последний проигрывает ресторатору Николаю Тищенко 5000 голосов при обработанных 89,41% протоколов. А Андриевский проигрывает представителю группы "Мамахохотала" Роману Грищуку 30%.

Признал поражение в округе в Донецкой области Борис Колесников. Он проиграл представителю "ОП - За життя" Валерию Гнатенко.

При этом в Раду снова, скорее всего, попадут Алексей Гончаренко, Максим Микитась, братья Дубневичи и Антон Яценко.

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