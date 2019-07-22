"Конкурентно и без злоупотребленией", - в миссии ОБСЕ оценили выборы

Об этом заявил специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кампания была проведена конкурентно и злоупотреблений в целом не было", - сказал Канерва на пресс-конференции наблюдателей в понедельник.

Ранее ход выборов позитивно оценили представители миссии КАНАДЕМ. "Парламентские выборы в целом отвечали международным стандартам", - сказал почетный глава миссии КАНАДЕМ 2019 Ллойд Аксуорти.

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Напомним, за ходом внеочередных парламентских выборов следили 1050 иностранных наблюдателей.